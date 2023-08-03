إجراء أشعة رنين ورسم مخ لفحص المتهمة بقتل طفلها في الشرقية

بقرار من اللجنة الطبية الخماسية..

طالبت اللجنة الطبية الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، المكلفة بفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثمانه بالشرقية، بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة، ورسم مخ بالكهرباء، حيث أدت اللجنة الخماسية، اليوم الخميس، اليمين أمام محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية؛ وذلك لفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثمانه وأكل بعضها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء تلك الجريمة.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه وطهى أجزاء منها، لجلسة 22 أغسطس المقبل، لإرفاق تقرير اللجنة الطبية الخماسية من الطب النفسي، والتي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة وتحديد مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة اليوم 3 أغسطس.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "هناء محمد حسن"، 37 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، بنطاق دائرة مركز فاقوس، قد قتلت ابنها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها فى الاستئثار به، لخوفها أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها، وأغلقت حميع المنافذ، وانفردت المتهمة بالمجنى عليه ابنها مستغلة إطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، محدثة إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها، قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى تم أكتشاف أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.