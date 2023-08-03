«برايم للتطوير»: بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «HARMONT» فى العاصمة الإدارية

أعلنت شركة برايم للتطوير العقارى، عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروعها HARMONT بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة الشركة للالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم، والحفاظ على مصداقيتها لدى عملائها.

قال شريف الدمياطى، رئيس القطاع التجارى بشركة برايم للتطوير العقارى، إن الشركة انتهت من أعمال الحفر بالمشروع وبدأت أعمال صب الخرسانة، والتى تعد انطلاقة لاستكمال أعمال التنفيذ بالمشروع بمعدلات مرتفعة، وذلك بعد اجتياز المرحلة الأصعب وهى الحفر والأساسات، مؤكدا خطة الشركة للتنفيذ بمعدلات مرتفعة مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة.

وأضاف أن التركيز على التنفيذ جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة فى كل مشروعاتها، وذلك للوفاء بتعاقداتها مع العملاء، وكذلك الحفاظ على مستوى معين من التنفيذ يمكن الشركة مع تجنب المخاطر الناتجة عن وجود فجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ، وهو ما يعكس خطة محددة وواضحة لدى الشركة تمكنها من التنفيذ والتسليم مهما كان حجم التحديات السوقية.

وأوضح أن مشروع «HARMONT» عبارة عن مشروع تجارى إدارى يقع فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تصميم المشروع وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، ويقع المشروع على مساحة 2600 متر، ويتكون من دور أرضى و12 دورًا و4 أدوار جراجات تحت الأرض، ويبلغ إجمالى عدد وحدات المشروع 240 وحدة متنوعة ما بين تجارى وإدارى.

وأكد أن الشركة تركز على كافة التفاصيل الإنشائية التى تضمن تنفيذ المشروع وفقاً للتصميمات التى تم عرضها على العملاء، وبما يضمن الحفاظ على استثمارات العملاء فى وحدات بالمشروع، وكذلك بما يتناسب مع طبيعة المنطقة التى يتواجد بها المشروع بالعاصمة الإدارية والتى تشهد معدلات منافسة مرتفعة.

ولفت إلى استعانة الشركة بخبرات قوية فى تخصصات مختلفة تضمن تنفيذ مشروع متميز فى كافة تفاصيله، حيث تم التعاقد مع شركة «معمار جروب» لتكون مصمما معماريا للمشروع، وهى واحدة من الشركات صاحبة الخبرة وسابقة الأعمال القوية فى تنفيذ المشروعات ذات الارتفاعات الضخمة، كما تم التعاقد مع مكتب «محرم باخوم» ليكون استشارياً عاماً للمشروع، وهو أحد المكاتب ذات الخبرة القوية وسابقة الأعمال ليس فى السوق المصرى فقط ولكن خارج مصر أيضاً.