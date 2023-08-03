مهرجان الصيف الدولي 2023| مسار إجباري يفتتح الدورة الـ 20 .. الليلة

يفتتح الفريق الغنائي الشهير"مسار إجباري"، الليلة، فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20، والتي تضم عدد كبير من أبرز الأصوات العربية بجانب الفرق الموسيقية المختلفة.

موعد حفل الافتتاح مع فريق مسار إجباري

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، على أن يبدأ في الثامنة والنصف مساءً.

فعاليات مهرجان الصيف الدولي 2023:

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي 2023 في الـ 3 من أغسطس المقبل حتى 1 سبتمبر، وأعلن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية والمنظم للمهرجان بأن برنامج الدورة لهذا العام يشمل الكثير من المفاجآت منها حفل لفرقة مسار إجباري يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، والتى يتم افتتاح بها المهرجان وحفلتان للموسيقار عمر خيرت يومي الأحد والإثنين 6 و7 أغسطس المقبل.

كانت آخر الإصدارات الغنائية لمسار إجباري، من خلال أغنية “بقيت غريب”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها: "بسألك جاوبيني بصراحة هل يعني وأنتي بعيدة مرتاحة طب فيه مساحة تسألي واحشاك طب فيه مساحة تخلقي مساحة الورد لونه رمادي في غيابك والوضع متلعبك ومتشابك أنا مش بقولك ترجعي لكن أنا بطلب منك تراجعي أسبابك هو الفراق ده حباله واصلة لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين وفي كل عين بقابلها في الشارع أحنا افترقنا ولا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفة أكتر حاجة محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت أميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك إيه يوم ما مشيت وعنيا في المرايات بتقتلني إزاي قدرت أقول أنا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي ووحدي ناقص روح بصرخ ولكن مفيش أثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن هتيجي هتلاقيه مفتوح بقيت غريب ”.