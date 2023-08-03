ختام ناجح لبطولة سيتي كلوب للبادل تنس بشبين الكوم

أطلقت مجموعة أندية سيتي كلوب بطولة خاصة للعبة البادل تنس واستضاف سيتي كلوب شبين الكوم الأدوار النهائية للبطولة التي أقيمت بمشاركة أبطال فروع النادي، وفاز بالمركز الأول فريق السعدني من شبين الكوم و المكون من اللاعبين: محمد السعدني وأحمد هزاع ، بينما فاز بالمركز الثاني فريق ونيرز من كفر الشيخ والمكون من: اسلام أبو اليزيد و نور الدين مصطفى، فيما احتل المركز الثالث فريق الماستر بكفر الشيخ والمكون من: أحمد فاروق وهيثم عبده طه.

وكانت الأدوار الأولى قد أقيمت في أربعة أفرع من أندية سيتي كلوب هي: شبين الكوم والعبور وطنطا وكفر الشيخ، وتأهل الفائزون بها إلى الأدوار النهائية للعب على المراكز الثلاثة الأولى التي تم تخصيص جوائز مالية لها.

وتتميز مجموعة أندية سيتي كلوب بتنظيم بطولات البادل تنس ، نظرا لاتساع قاعدة ممارسي اللعبة الجديدة مع استكمال خطتها بإنشاء مزيد من ملاعبها لتشمل كل أفرع النادي خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته ، ووفقا للخطة العامة لتطوير فروع أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية والتى تجرى على قدم وساق، تم افتتاح مركز الألعاب البدنية ( Gym ) بفرع شبين الكوم بعد الانتهاء من تزويده بأحدث الأجهزة.

يأتى افتتاح المركز الجديد وفق خطة طموحة اعتمدها مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب لاستكمال المنشآت بجميع الأفرع ومدها بالأجهزة الحديثة وفق البرنامج، حيث يجرى العمل حاليًا بفرع النادى بكفر الشيخ للانتهاء من انشاء وتجهيز مركز مماثل للألعاب البدنية خلال أيام.

وتهدف خطة سيتى كلوب من الوفاء ببرنامجها الإنشائى والتوسع فى برامجها الرياضية تلبية لمتطلبات أعضائه ومجتمعاتهم ومساهمة حقيقية فى الحركة الرياضية ببناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين.

ووضعت أندية سيتى كلوب فى زمن قياسى خططا لإعادة الحياة لممارسة الرياضة فى المحافظات من خلال استثمار جيد للمنشآت الرياضية، وتوظيفها بشكل متميز وسريع من خلال تجهيز الصالات المغطاة، وإقامة حمامات سباحة رفيعة المستوى، ليمارس الشباب من كل فئات المجتمع، بالمحافظات، رياضته المفضلة.

وتتضمن خطة الأنشطة الصيفية لأندية سيتى كلوب العديد من المفاجآت، وعلى رأسها انشاء سلسلة حمامات سباحة بمختلف الفروع على غرار ما حدث باستاد الفيوم لخدمة أهالى الفيوم، بجانب انشاء أكاديميات رياضية فى مختلف اللعبات وليس فقط فى لعبة كرة القدم بمختلف المحافظات، لتجهيز الأبطال الرياضيين فى المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حتى يقوموا بتمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات الأولمبية.