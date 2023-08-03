مخاوف عالمية من تسرب إشعاعي بمحطة زابوريجيا النووية (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “خطر يهدد القارة الأوروبية.. مخاوف عالمية من تسرب إشعاعي بمحطة زابوريجيا النووية”.

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خطر التسرب الإشعاعي النووي

ما زالت التخوفات قائمة حول خطر التسرب الإشعاعي النووي من محطة زابوريجيا، خاصة وأن الكوارثَ النووية ليست غريبة عن أوكرانيا، فالخطر حينها سيهدد القارة الأوروبية بأسرها.

وتعد كارثة تشيرنوبل النووية التي حدثت في أوكرانيا عام 1986، عندما كانت جزءً من الاتحاد السوفيتي الأكبر من نوعها، ولكن المشكلة في محطة زابوريجيا أنها أكبر من مفاعل تشيرنوبل، فهي أكبر محطة نووية في أوروبا والمقارنة بين الحدثين صعبة.

المنظمة الأوروبية

ودعت المنظمة الأوروبية لمنع التسرب الإشعاعي، إلى مزيد من الحماية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية وإعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدا من الدعم لعملها بالمحطة.

وقدمت المنظمة الأوروبية دراسة على هامش مؤتمر للجنة التحضيرية لمعاهد عدم انتشار الأسلحة النووية ركزت خلالها على الآثار المحتملة لتسرب إشعاعي نووي في زابوريجيا، ووجدت الدراسة أن الإدارة المناسبة للكوارثِ أثناء الحرب لن تكون ممكنة مما قد يعيق التدابير اللازمة في حالة التسرب الإشعاعي.