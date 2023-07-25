غلق وحدتين بمحطة زابوريجيا النووية

تتجه عين جميع دول العالم نحو محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرًا لأهمية تلك المحطة، وخطورة التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن تعرضها للقصف.

محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا

وقالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي عينتها روسيا للمحطة، إن فرق الصيانة وضعت اثنين من مفاعلاتها في حالة إغلاق، مشيرة إلى أنها قررت تحويل الوحدة رقم 5 بالمحطة إلى حالة الإغلاق البارد، وذلك من أجل إجراء فحص فني مقرب لمعدات الوحدة.

حولت مفاعل محطة الطاقة رقم 4 إلى حالة الإغلاق الساخن من أجل توفير البخار؛ لتلبية احتياجات المحطة الواقعة على خط الجبهة.

وقالت وكالة الطاقة الذرية إن موسكو أبلغتها بتلك الإجراءات، كما أكدت أنه ينبغي وضع واحد من المفاعلات الستة بالمحطة في حالة إعلاق ساخن لإنتاج البخار اللازم للسلامة النووية، بما في ذلك معالجة النفايات المشعة الساخنة.



أوكرانيا: التهديد بشن هجوم روسي على محطة زابوريجيا لا يزال قائمًا



وأكد ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية أندري يوسوف، اليوم الأحد، بأن التهديد بشن هجوم إرهابي روسي على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال يوسوف وفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية: "التهديد بشن هجوم روسي على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا طالما أن القوات الروسية باقية هناك.

وأوضح أن الوضع داخل المحطة لم يتغير بعد ولم يتم تنفيذ أعمال إزالة الألغام هناك، قائلا إن "سياسة الابتزاز مستمرة ولن نقول إن هجوما إرهابيا هو سيناريو محسوم اليوم لكن هذا التهديد مستمر، طالما بقي الروس داخل هذه الأشياء المهمة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قصف تعرضت منطقة زابوريجيا التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها.

وأعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، السبت الماضي، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف روسي لقرية في منطقة زابوريجيا، في حين قال مسؤولون مدعومون من موسكو إن قوات كييف قصفت مدرسة هناك.

ويدور القتال في زابوريجيا منذ أشهر، وهي منطقة على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا ضمت موسكو العام الماضي جزءا منها، فيما لا تزال مدينة زابوريجيا عاصمة المنطقة تحت سيطرة كييف.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان “غلق وحدتين بمحطة زابوريجيا النووية”.

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