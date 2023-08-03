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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المهرجان القومي للمسرح.. عرض "طيب وأمير" على مسرح ميامي

مسرحية طيب وأمير
مسرحية طيب وأمير

يستعد فريق عمل مسرحية "طيب وأمير" على مسرح ميامى، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، والتابع للبيت الفنى للمسرح القائم بأعماله الفنان خالد جلال. 

 

مسرحية طيب وأمير، حققت نجاح جماهيرى كبير على مدار الموسمين، العرض كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات  أسامة مهنا ، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة : عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.

 

ويشار إلى أن حل أبطال مسرحية "طيب وأمير" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم على قناة cbc، وتحدث محمد جبر مخرج العرض المأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، عن حالة التعاون بين فريق العمل، وكيف كانت سببا رئيسيا في خروج العمل بشكل نموذجي.

 

أيضًا تحدث الفنان عمرو رمزي عن انتظاره لتجربة "طيب وأمير" منذ فترة، لأنها مثال للمسرح الحقيقى المعتمد على كوميديا حقيقية بعيدة عن الابتذال والاستخفاف بالجمهور.

 

كما تحدث الفنان تامر فرج عن حالة الكيميا بين فريق العمل، وسعادته للعمل رفقة صديق عمره عمرو رمزي، ويشير إلى صعوبة تقديم كوميديا تعجب الجمهور بشكل يومي.

 

ووسط حالة من الضحك يتفاعل جمهور البرنامج مع أبطال العرض المسرحي وهم يحكون كواليس "طيب وأمير".

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