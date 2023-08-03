أماكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدقهلية والشرقية ودمياط

تظلمات الثانوية العامة 2023.. يبحث عدد كبير من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في بعض المواد عن أماكن وموعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات الأخرى، للتظلم على النتيجة الخاصة بهم.

ويهتم قطاع عريض من الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2023، بمعرفة أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم المعلومات المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة 2023، حتى يضمن الطلاب حصولهم على حقوقهم التعليمية الكاملة.

تظلمات الثانوية العامة 2023 بمنطقة شرق الدلتا

طلاب الدقهلية، الشرقية، دمياط، يمكن تقديم التظلم في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة، توجد لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

وتبدأ تظلمات الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس، حيث يتقدم الطلاب بطلب التظلم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة من 3 أغسطس حتى 17 أغسطس، وذلك على مدار 15 يوما متتالياً.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

ومن التفاصيل المهمة المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة، وتهم أولياء الأمور تحديدا، هي رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي أيضا، مؤكدا أن رسوم التظلم عن المادة الواحدة يبلغ 200 جنيها، ويتم دفع الرسوم من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.

هل التظلم على نتيجة الثانوية العامة ينقص درجات؟

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، أن تقدم الطالب للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 حق يكفله القانون، موضحا إن التظلم لن ينقص أي درجة من درجات الطالب، وقال أن التظلم إن لم يضف درجات أعلي لا ينتقص من المجموع الذي حصل عليه من شئ.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

1 -تتم عملية التظلم في مقر لجنة النظام والمراقبة لمدة 15 يومًا تبدأ من الساعة 9 صباحًا.

2- يحصل الطالب أو الطالبة على صورة ضوئية من ورق الإجابة الخاصة به ونسخة من الإجابات النموذجية الخاصة الوزارة.

3- يطلع الطالب أو الطالبة على صورة ضؤئية من كراسة إجابته ويدون ملاحظاته بخط يده داخل النموذج المعد لذلك.