محمد حماقي يطرح أغنية "حبيت المقابلة" بعد ساعات

ساعات قليلة تفصلنا عن طرح المطرب محمد حماقي، أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "حبيت المقابلة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكان نشر المطرب محمد حماقي، الملصق الدعائي للأغنية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، وعلق عليه قائلًا: "جاهزين تسمعوا أغنية حبيت المقابلة؟.. استنوها الساعة ٥ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

بوستر أغنية حبيت المقابلة

يشار إلى أن أغنية حبيت المقابلة، كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

آخر أغاني المطرب محمد حماقي

يذكر أن طرح المطرب محمد حماقي، مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "لمون نعناع" عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، توزيع أحمد طارق يحيي، ومن كلمات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، ميكس وماستر عمار خاطر.

وتقول كلمات الأغنية :-

هي سيرة وفضيناها

وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها

يلا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا فميمنعناش إنه

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ده إحنا ما يلزمناش بياع

ونقوله روق كده

ولو هو راح

إحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

إحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

ما هو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه

هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما

جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة

ولو هو راح إحنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

ما هو اصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا ف الآخر بان إنه

هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة ما هو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ما يمنعناش إنه