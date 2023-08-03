الشرقية تكثف حملات تحصين الماشية بالمزارع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإهتمام بالثروة الحيوانية عن طريق تحسين سلالات قطعان الأبقار و الجاموس المحلية و تمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية و المتأقلمة مع الظروف المصرية.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (٢٤٥) لجنة خلال الأسبوعين الماضيين من الحملة بتحصين ( ٢٤٨ ألف و ١٣٩) رأس ماشية مابين تحصين ( ١٢٥ ألف و ١٠٩) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (١٢٣ ألف و ٣٠) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٣٨٣٨) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٤٥) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيراً على المواطنين.. أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بلغ عددها (٢٤٥) لجنة متابعة لتيسيرالعمل و تذليل العقبات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.