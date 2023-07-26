أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عناوين مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات 2023-2024، وذلك على موقع التنسيق، في إطار التسهيل على الطلاب.

وستبدأ مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023، بعد إعلان نتيجة الثانوية وإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها وتحديد الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب المختلفة.

وجاءت عناوين مكاتب التنسيق الإلكتروني في الجامعات 2023 كالتالي:

القاهرة

- معامل كلية الهندسة.

- معامل كلية الزراعة.

- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

الإسكندرية

- الآداب.

- العلوم.

- علوم محرم بك.

- المدينة الجامعية.

- الهندسة.

- التربية الرياضية بنين أبي قير.

- التربية.

أسيوط

- معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب.

- معمل الحاسب الآلي بقطاع (1).

دمنهور

- معمل كلية التجارة المجمع النظري في الأبعادية.

- معمل كلية التربية.

- معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي.

- معمل كلية العلوم.

طنطا

مبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي.

المنصورة

- وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان.

- كلية التربية بالحرم الجامعي.

- كلية الصيدلة الحرم الجامعي.

عين شمس

- كلية البنات بمصر الجديدة.

- كلية الهندسة العباسية.

- معمل كلية الحاسبات داخل الحرم.

- معمل كلية آداب داخل الحرم.

- المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب رئيس الجامعة.

حلوان

- المعمل المركزي حرم الجامعة.

- معمل كلية الهندسة بالمطرية.

- معمل كلية الهندسة بحلوان.

- معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

- معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

- معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك.

دمياط

- قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين.

- كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي.

- كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة.

بني سويف

- معمل لحاسب الآلي بكلية الإعلام.

- معمل تكنولوجيا المعلومات.

- معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي.

المنيا

- معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي.

- معمل ملحق كلية التربية الرياضية.

- معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة.

السادات

- إدارة الجامعة – الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة.

قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية.

المنوفية

- مجمع الكليات (صالة كلية الحقوق) شبين الكوم.

سوهاج

- معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب.

- معمل مدرجات كلية التجارة.

جنوب الوادي

- معمل التطوير 1, 2 , 3 بمبنى المدرجات.

- مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا.

- نادي التكنولوجيا، حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصر.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية التربية بالغردقة.

الفيوم

- معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة.

- معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة.

- معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

بنها

- معمل كلية التجارة.

- معمل كلية الزراعة بمشتهر.

كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ.

بورسعيد

- معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد.

- معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد.

السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة.

مرسى مطروح

معمل كلية التربية

الوادي الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية

العريش

معمل كلية التربية بالعريش

أسوان

معمل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بصحاري.