محافظ الشرقية: حملات لإزالة الإعلانات غير المرخصة من الشوارع والميادين

وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع (399) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر يوليو 2023م بواقع

عدد (5) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر .

عدد (22) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر .

عدد (74) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح .

عدد ( 12) إعلان بمدينة القنايات.

عدد (8) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية.

عدد (28) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية.

عدد (20) إعلان بمدينة القرين .

عدد (30) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

عدد (90) إعلان بحى ثانى الزقازيق.

عدد (11) إعلان بحى أول الزقازيق.

عدد (26) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير.

عدد (40) إعلان بمركز ومدينة بلبيس .

عدد ( 9) إعلانات بمركز و مدينة ههيا .

عدد (8) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم .

عدد (16) إعلان بمركز و مدينة أبو حماد .

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

محافظ الشرقية: الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.