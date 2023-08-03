أماكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة والجيزة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 يبحث عدد كبير من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في بعض المواد عن أماكن وموعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات الأخرى، للتظلم على النتيجة الخاصة بهم.

وتحظى تظلمات الثانوية العامة 2023 باهتمام قطاع عريض من الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2023، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم المعلومات المتعلقة بتظلمات الثانوية العامة 2023، حتى يضمن الطلاب حصولهم على حقوقهم التعليمية الكاملة.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

وتبدأ تظلمات الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس، حيث يتقدم الطلاب بطلب التظلم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة من 3 أغسطس حتى 17 أغسطس، وذلك على مدار 15 يوما متتالياً.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

ومن التفاصيل المهمة المتعلقة بـ تظلمات الثانوية العامة، وتهم أولياء الأمور تحديدا، هي رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي أيضا، مؤكدا أن رسوم التظلم عن المادة الواحدة يبلغ 200 جنيها، ويتم دفع الرسوم من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.

أماكن التظلمات لطلاب القاهرة والجيزة

يمكن لطلاب القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم، يمكن تقديم التظلمات للجنة النظام والمراقبة في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

1 -تتم عملية التظلم في مقر لجنة النظام والمراقبة لمدة 15 يومًا تبدأ من الساعة 9 صباحًا.

2- يحصل الطالب أو الطالبة على صورة ضوئية من ورق الإجابة الخاصة به ونسخة من الإجابات النموذجية الخاصة الوزارة.

3- يطلع الطالب أو الطالبة على صورة ضؤئية من كراسة إجابته ويدون ملاحظاته بخط يده داخل النموذج المعد لذلك.

هل التظلم على نتيجة الثانوية العامة ينقص درجات؟

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، أن تقدم الطالب للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 حق يكفله القانون، موضحا إن التظلم لن ينقص أي درجة من درجات الطالب، وقال أن التظلم إن لم يضف درجات أعلي لا ينتقص من المجموع الذي حصل عليه من شئ.