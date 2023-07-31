بلتون المالية توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة تمويل متناهي الصغر

وقعت شركة بلتون المالية القابضة، مذكرة تفاهم بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إنه بموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركة بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها؛ تمهيداً لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة.

وأشارت إلى أن عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنه الدراسة النافية للجهالة، وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة أو الاستحواذ.

وكانت بلتون القابضة أعلنت الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأس مال الشركة البالغة 5 مليارات سهم بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.49 مرة، وبلغت نسبة التخصيص 18.22%.