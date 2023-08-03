تعليم سوهاج تشدد على ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية بالمؤسسات التعليمية

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية وبعض الإدارات الديوانية، بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية، ومديري العموم بالمديرية، لمناقشة آليات خطة ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية بالمديرية والإدارات التعليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمصالح الحكومية.

وأكد الدكتور ياسر محمود، على أن المديرية، اتخذت سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية بالمنشآت التعليمية التابعة للمديرية، لضمان تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء محافظ سوهاج، مضيفا أن المديرية أصدرت أمرا إداريًا يتضمن العديد من البنود والإجراءات التي تساهم في تنفيذ خطة المديرية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أكد أن هناك متابعة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الخطة بدقة.



وفي سياق متصل قال وكيل الوزارة أنه حرصًا على النهوض بالعملية التعليمية وفي اطار حرص وزارة التربية والتعليم على إرساء قواعد المساواة بين أبنائنا الطلاب ، وفي إطار الضوابط المقررة في هذا الشأن، وارتباطا بما سبق فقد لوحظ انتشار بعض الشائعات التي لا أساس لها من الصحة على مواقع التواصل الإلكتروني تدعي السماح بتحويل الطلاب لمدارس بعينها في مرحلة التعليم الثانوي على خلاف الحقيقة.

وأشار الدكتور ياسر محمود إلى أنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن طلبات تحويل الطلاب بمرحلة التعليم الثانوي العام ( حكومي – خاص )، والتي شددت على أن يكون تحويل الطلاب بالصف الأول والثاني الثانوي بين المدارس والادارات التعليمية والمديريات التعليمية عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض بديوان المديرية ، وأن يكون تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي بين المدارس والادارات التعليمية والمديريات التعليمية عن طريق لجنة مشكلة لهذا الغرض بديوان عام الوزارة .

ووفق هذه المعايير سبق لمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن أعلنت عن عدة قرارات تضمنت الالتزام المشدد بتنفيذ هذه التوجيهات حرصاً على المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب، مع التأكيد على أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف هذه التعليمات .

وتهيب المديرية بأولياء أمور الطلاب عدم الانسياق وراء أية أخبار أو شائعات مغرضة يتم تداولها في هذا الشأن لا تهدف إلا لإثارة البلبلة وفقد الثقة في مؤسسات الدولة.