الشباب والرياضة تنظم فعاليات مشروع "قيم وحياة" لأعضاء أندية التطوع بالأقصر

خلال المرحلة الخامسة وبالتعاون مع "مصر الخير" و"أجيال مصر"...

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع، فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من المشروع القومي "قيم وحياة" لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية، بمحافظة الأقصر، بمشاركة أكثر من 50 عضوًا؛ لمناقشة عددًا من القيم الاجتماعية وأهمها قيمة "تحمل المسئولية".

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي " مصر الخير " و" أجيال مصر " لتنمية الشباب والنشء، انطلاقًا من سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.