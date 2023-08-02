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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يشكر الوفديين على تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة صاحب مدرسة "ولاد الأكابر" بسوهاج يكشف حقيقة المجاميع المنسوبة للطلاب.. فيديو
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خلال المرحلة الخامسة وبالتعاون مع "مصر الخير" و"أجيال مصر"...

الشباب والرياضة تنظم فعاليات مشروع "قيم وحياة" لأعضاء أندية التطوع بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -  الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة التطوع، فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من المشروع القومي "قيم وحياة" لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية، بمحافظة الأقصر، بمشاركة أكثر من 50 عضوًا؛ لمناقشة عددًا من القيم الاجتماعية وأهمها قيمة "تحمل المسئولية".

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الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية

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الشباب والرياضة تعلن عن تنظيم مسابقة 1000 طفل موهوب

 ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع مؤسستي " مصر الخير " و" أجيال مصر " لتنمية الشباب والنشء، انطلاقًا من سعي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لتنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة لتأهيل وتدريب شباب المتطوعين من الجنسين، من أعضاء أندية التطوع، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات التوعوية التطوعية.

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