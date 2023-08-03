وفاة سائق في حادث تصادم بين سيارتين بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحرواي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى نقل بمقطورة نتج عنه وفاة قائد السيارة الأولى في العقد الثالث من العمر ويقيم بمحافظة أسوان وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " قيادة "مصطفى . ا . ا . م" 30 سنة سائق - ويقيم دائرة قسم أول أسوان إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "ميلاد . ع . ج . س" 43 سائق - ويقيم مصر القديمة / القاهرة .





نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي وبسؤال قائد السيارة الثانية قرر بمضمون ما تقدم .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .