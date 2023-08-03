انتشال جثمان طفل غرق أثناء استحمامه في ترعة بالمنشاه

تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفل في الثامنة من عمره يقيم بناحية كوم بدار دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج غرق أثناء قيامه بالإستحمام في ترعة بذات الناحية جرفه التيار وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بغرق طفل بترعه بناحية كوم بدار دائرة المركز .





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق الطفل "كراس . ى . ز . ا" 8 سنوات تلميذ ويقيم دائرة المركز .





تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .





وبسؤال عم المتوفى "فايز . ز . ا" 49 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام الطفل المتوفي بالإستحمام بالترعه المشار إليها جرفه التيار وتوفى غرقاً ونفى الشبهه الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاةإسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .