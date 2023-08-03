ظاهرة فلكية نادرة تُزين سماء مصر اليوم الخميس

تشهد سماء مصر والعالم اليوم الخميس ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع كوكب زحل وهو( لؤلؤة المجموعة الشمسية)، إذ نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى اختفاءا لمشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

الظواهر الفلكية

كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

الظواهر الليلية

كما أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

اقتران القمر مع زحل

كما أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

كوكب زحل

وقد سُمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة للخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ.

ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.

ويقضي زحل في كل برج من الأبراج الفلكية نحو عامين ونصف، وبالإضافة إلى المعنى الأول للجذر زحل، فإنه يُعني أيضًا بعد ولذلك فإن تسمية العرب لكوكب زُحل بهذا الاسم قد يكون بسبب بُعده في السماء، أما الفرس فيطلقون على كوكب زُحل اسم كيوان.