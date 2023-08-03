أغلى مدافع في التاريخ.. مانشستر سيتى يتوصل لاتفاق لضم جفارديول

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التوصل إلى اتفاق لضم جوسكو جفارديول من صفوف لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الجارية، في صفقة تجعله أغلى مدافع في التاريخ.

سيخضع الاعب الكرواتي لفحوصات الطبية يوم الجمعة المقبلة، مع مانشستر سيتي، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي بعدها.

خلال مونديال 2022 قدم جفارديول برفقة المنتخب الكرواتي، أداء قويا ورائعا، ووصل إلى نصف نهائي المونديال معهم، مما جعل العديد من الأندية في صراع للحصول على خدماته.

جفارديول

جفارديول أغلى مدافع في التاريخ

ستكلف صفقة انتقال جفارديول إلى المان سيتي، خزائن النادي 90 مليون يورو، وهو ما يجعله المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويستمر عقد المدافع الكرواتي حتى صيف 2027 مع لايبزيج، مما يجعل من الصعب إقناع النادي الألماني بالتخلي عن صاحب الـ 21 عامًا، بأقل من الشرط الجزائي الذي يصل لـ 100 مليون يورو.

جفارديول

ويعد حاليًا صفقة انتقال هاري ماجواير، من ليستر سيتي إلى مان يونايتد في عام 2019، مقابل 87 مليون يورو هي أغلى صفقة انتقال لمدافع في العالم، يليه انتقال ماتياس دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي 85.5 مليون يورو، وثالثًا يأتي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون لليفربول في عام 2017 84.65 مليون يورو، ويكمل المراكز الخمسة الأولى ويسلي فوفانا من ليستر لتشيلسي 80.40 مليون يورو، ولوكاس هيرنانيز من أتلتيكو لبايرن 80 مليون يورو.

سجل مشاركة جفارديول مع لايبزيج

شارك المدافع الكرواتي مع لايبزيج في 87 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، و3 تمريرات حاسمة، وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا مرتين.

صفقات مانشستر سيتي في الميركاتوا الصيفي الحالي

حسم النادي السماوي، صفقة وحيدة حتى الآن متماثلة بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعقد حتى يونيو 2027.

كلفت الصفقة بطل إنجلترا 25 مليون جنيه إسترليني، بجانب 5 ملايين أخرى في صورة إضافات.