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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: القاهرة تسعى إلى تفاهمات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط

مفاوضات بين الفصائل
مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة

قال الدكتور أيمن الراغب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه ليس متفائلاً بالجولة الحالية من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية التي تُجرى في مدينة العلمين، خاصة أن رؤية الرئيس محمود عباس تتمثل في إعداد حكومة وحدة وطنية، ووجود سلاح واحد في فلسطين، لأن "أبو مازن" يخشى تكرار ما حدث في قطاع غزة عام 2007. 

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن تنفيذ شروط محمود عباس صعبة تقبلها من الفصائل الفلسطينية، ولذا حاولت القاهرة الوصول إلى تفاهمات وسط مثل إعداد حكومة تكنوقراط، بدلاً من  حكومة وطنية. 

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ولفت إلى أن مصر استشرفت الخطر قبل أن يأتي الرئيس  الامريكي السابق دونالد ترامب، فدعت الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة لإنهاء الانقسام، وتم الاتفاق على بدأ تنفيذ اتفاق المصالح الفلسطينية، وعندما جاء "ترامب" أفشلت الجهود المصرية مرة أخرى  التي كانت تسعى لتوحدي السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية.

حماس لم تعد معنية بالمقاومة

فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية، إن إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين أمر جيد، للتأكيد على عدم شرعية الانقسام، مشيرًا إلى أن  هناك 21 محاولة لإنهاء الانقسام، ولم تنجح جميع هذه المحاولات.

 وتابع: "لا يجب تعليق آمال كبيرة على تحقيق المصالحة الفلسطينية في ظل الواقع الراهن"، مشيرًا إلى أن الانقسام الحالي في فلسطين حدث من قبل في المانيا، وكوريا، والانقسام عندما يحدث مُعزز بايدلوجية، فلا ينتهي بصورة طوعية، فألمانيا لم تتوحد إلا بعد حدوث زلزال كبير وهو انهيار الاتحاد السوفيتي. 

ولفت إلى أن المصالحة الفلسطينية لن تحدث قريبًا، ويجب بذل الجهد لإنهاء الانقسام بدون تعليق الآمال الكبيرة على تحقيق هذا الأمر في وقت قريبها الأمر، مشيرًا إلى أن تل أبيب لم تعد معنية بالمفاوضات، ولم تعد أيضا حماس تقاوم الاحتلال، وتحولت إلى سلطة أمر واقع معنية بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة وتسيير حياة الناس.

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