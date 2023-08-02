إطلاق نار داخل الكونجرس.. والشرطة الأمريكية تكشف التفاصيل

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن إخلاء مبنى مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" بعد سماع إطلاق نار داخل المبنى.

وقالت الشرطة الأمريكية تعليقًا على الحادث: يقوم ضباطنا بالبحث في مباني مكاتب مجلس الشيوخ ردا على مُكالمة 911 مقلقة، ويُرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نُحقق، سنُواصل التواصل مع الجمهور هنا.

إذا كنت داخل مباني مجلس الشيوخ، فيجب على كل شخص بالداخل أن يحتمي في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار نشط مُحتمل.

تُجدر الإشارة إلى أنه ليس لدينا أي تقارير مُؤكدة عن إطلاق نار.

إذا كنت في المنطقة، فاتبع إرشادات ضباطنا، بحسب الشرطة الأمريكية.

مصرع ثلاثة جنود من مشاة البحرية

من ناحية أخرى، أعلن مكتب شرطة مقاطعة بيندر الأمريكية، عن مصرع ثلاثة جنود من مشاة البحرية، حيث عثر على جثثهم في سيارة بولاية كارولاينا الشمالية يوم الأحد، نتيجة التسمم بأحادي أكسيد الكربون.

وقال بيان مكتب الشرطة: "اليوم 26 يوليو 2023، أجرى مكتب الفحص الطبي في كارولاينا الشمالية عمليات تشريح على جثث القتلى. وجميع الوفيات الثلاث ناجمة عن التسمم بأحادي أكسيد الكربون".

ويوم الثلاثاء، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين يحققون في مقتل ثلاثة من مشاة البحرية، تم العثور على جثثهم في سيارة بولاية كارولاينا الشمالية.

وتم العثور على جثث جنود مشاة البحرية صباح يوم الأحد، وثلاثتهم برتبة عريف تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما.