محامي حسين الشحات: جاهزون للرد على الشيبي إذا تقدم ببلاغ (فيديو)

أكد أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الأهلي، أنه كان يتمنى أن يعتذر الشيمي، لـ جماهير الأهلي على ما صدر منه بـ مباراة الكأس و مباراة الدوري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم أنه يطالب بعدم نشر أي أشياء غير صحيحة عن واقعة حسين الشحات، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

محمد الشيبي اعتاد عمل مشكلات بـ مباراة الأهلي ولم يعتذر

وأوضح أن اللاعب محمد الشيبي، اعتاد عمل مشكلات بـ مباراة الأهلي، ولم يعتذر، على الرغم من خروج حسين الشحات بالاعتذار.

وكشف أنه لم يبلغ بأي شيء قانوني، بخصوص تقديم بلاغ من الشيبي، ضد حسين الشحات، ولذلك حتى الآن لا يوجد قضية.

وأوضح أن الشيبي كان يوجه إشارات لـ الجمهور وأشياء غير مقبولة، وهو سبب المشكلة، ورغم ذلك حسين الشحات اعتذر، معلقًا :" في الصعيد لما بيكون في جلسة صلح والكل بيكون راضي الموضوع بيخلص، وحسين اعتذر".

وأوضح أنه سيكون هناك رد حال استلام إعلان، ببلاغ من الشيبي، موضحًا :" الملف الخاص بالقضية جاهز، ولكن لن يتم تحريك أي قضية، إلا بعد بلاغ من الشيبي".

