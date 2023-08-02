ضبط 11 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام فى أسيوط

تمكنت إدارة مباحث التموين بأسيوط بالاشتراك مع إدارة تموين لأأبوتيج وبحضور الطب البيطري باسيوط ومكتب الصحة بأبوتيج من ضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى ضبط 538 صفيحة صاج لا تصلح لحفظ المواد الغذائية بإاجمالى وزن 11 طنا من الأسماك المملحه غير الصالحة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطار من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الادمى خلال حملة أمنية مكبرة، ومحضر بالواقعه للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.