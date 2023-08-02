عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يشكر الوفديين على تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة صاحب مدرسة "ولاد الأكابر" بسوهاج يكشف حقيقة المجاميع المنسوبة للطلاب.. فيديو
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري البورسعيدي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا للأهلي.. بالصور

فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي

 اختتم فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأربعاء، تدريبات الجماعية الأخيرة قبل لقاء الأهلى المنتظر في دور ربع نهائي كأس مصر.

 اقرأ أيضًا:

txt

ثلاثي هجومي يقود تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي

txt

المصري البورسعيدي يوجه الشكر لميمي عبدالرازق

 

May be an image of 6 people, people playing football, people playing soccer, stadium and text
May be an image of 4 people, people playing football, people playing soccer, stadium and text

 

May be an image of 4 people, people playing football, people playing soccer, sports equipment, stadium, outdoors and text

 أعطى علي ماهر، مدرب المصري البورسعيدي، بعض التعليمات الفنية لاعبي الفريق خلال المران الختامي ليتم تطبيقها في المباراة المرتقبة.

 ورفع علي ماهر الجانب البدني لاعبي الفريق في المران الأخير على الملعب التدريب بالفريق البورسعيدي.

 

 موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في كأس مصر:

 من المقرر أن يلتقي الأهلى بنظيره المصري البورسعيدي مساء غد الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

 القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدي في كأس مصر:

 من المقرر أن تذاع مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة كأس مصر. 

مواد متعلقة

"حبيت المقابلة" أجدد أعمال حماقي .. موعد طرح الأغنية

مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع سنغافورة

ثلاثي هجومي يقود تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري في الكأس