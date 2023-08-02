المصري البورسعيدي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا للأهلي.. بالصور

اختتم فريق المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأربعاء، تدريبات الجماعية الأخيرة قبل لقاء الأهلى المنتظر في دور ربع نهائي كأس مصر.

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أعطى علي ماهر، مدرب المصري البورسعيدي، بعض التعليمات الفنية لاعبي الفريق خلال المران الختامي ليتم تطبيقها في المباراة المرتقبة.

ورفع علي ماهر الجانب البدني لاعبي الفريق في المران الأخير على الملعب التدريب بالفريق البورسعيدي.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في كأس مصر:

من المقرر أن يلتقي الأهلى بنظيره المصري البورسعيدي مساء غد الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدي في كأس مصر:

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي على الهواء مباشرة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة كأس مصر.