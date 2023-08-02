ثلاثي هجومي يقود تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي

تسود حالة من الارتياح داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بعدما عاد المدرب علي ماهر لتولي القيادة الفنية من جديد خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المصر لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بالأهلي في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022/2023.

ويسعى ماهر لأن تكون انطلاقته مع المصري قوية من خلال تحقيق الفوز على المارد الأحمر ومن ثم الصعود للدور نصف النهائي من المسابقة.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجديد للمصري بإسلوبه الخاص، والذ يعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم، حيث سيكون تشكيل المباراة كالتالي:

عصام ثروت، في حراسة المرمى.

بينما في خط الدفاع، يتواجد: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، عمرو السعداوي.

وفي الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، عبدالرحيم دغموم.

بينما الهجوم، سيتكون من الثلاثي: إلياس الجلاصي، حسام جريشة، مروان حمدي.

موعد المباراة

تنطلق صافرة مباراة الأهلي أمام المصري في السادسة من مساء الغد الخميس، في المباراة التي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة المنتظرة على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق نقل المسابقات المحلية خلال السنوات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لم يحقق الفوز على مدرب المصري خلال النسخة الماضية من بطولة الدوري العام المصري، عندما كان يتولي تدريب فيوتشر.