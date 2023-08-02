الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 08:42 م 8/2/2023 8:42:49 PM

هكذا يكون الفن داعمًا للدولة فى وقت الشدائد، كما فعل الفن وقت الحروب التى خاضتها مصر، فهو قوة مصر الناعمة، فنجد اليوم الشركة المتحدة تبادر بتخصيص عوائد المهرجانات فى مدينة العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، هكذا يكون الفن يبنى الأوطان ويساند الدولة فى الأزمات، وليس الفن المصرى ببعيد عن هذا كما ذكرنا، فرسالة الفن هى بناء الأوطان وليس الظهور بمعزل عن الوطن.

الفن هو قوة مصر الناعمة، هو رسالة تبنى وجدان الشعوب، وذلك من خلال استغلالها، فقوة مصر الناعمة ممثلة فى الثقافة والفن والرياضة.

لذلك يجب مساندة مبادرة حياة كريمة فهى تقوم بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة الشركة المتحدة التى دائمًا نرى منها مبادرات بناءة جاءت لكى ترسل رسالة للعالم بأن الفن المصرى دائمًا صاحب رسالة وجندى فى ميدان المعركة عندما يطلب منه ذلك.

الرسالة السامية التى يحملها الفن هى عنوان الهوية المصرية فى الخارج، التى غابت لفترات لعدم وجود إرادة سياسية تساعده فى ذلك، أما الآن ونحن فى الجمهورية الجديدة نرى المبادرات تلو المبادرات فى بناء الإنسان المصرى لكى ترجع للمصرى الروح التى غابت عنه كثيرًا فى شتى المجالات، وإعادة الروح للجسد ومساعدة مصر التى تستحق منا الكثير.

تحيا مصر تحيا مصر