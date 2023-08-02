زيلينسكي يُطلق تصريحات نارية حول قمة السعودية بشأن أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، عن أمله في عقد قمة سلام هذا الخريف، وأن تكون المُحادثات في السعودية هذا الأسبوع خطوة نحو تحقيق هذا الهدف، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي لدبلوماسيين أوكرانيين في رسالة: "إن ما يقرب من 40 دولة ستشارك في الاجتماع بالسعودية، مضيفا: "نحن بحاجة إلى قرارات من أجل أوكرانيا، نحن بحاجة إلى انتصارات لأوكرانيا، في ساحة المعركة وفي العلاقات الدولية وفي دبلوماسيتنا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ملير في إفادة صحفية الإثنين إن مسؤولين حكوميين أمريكيين سيحضرون "قمة سلام" بشأن أوكرانيا، في السعودية، مُضيفًا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، أن السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.

وكان مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية.

وأضاف أن "روسيا ليست مدعوة".

رد روسيا:

وأكد الكرملين، الإثنين، أنه لا تتوافر حاليا أسس لمحادثات سلام مع أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: نحن بالحاجة لمعرفة الغرض من المحادثات المقبلة المزمع عقدها في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا.