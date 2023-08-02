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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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داعية ينتقد مثل "ضل رجل ولا ضل حيطة".. حول حياة النساء لجحيم

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

 قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مقولة "ضل راجل ولا ضل حيطة"، أكذوبة كبيرة تسببت فى ضياع المرأة، وحولت حياتهن إلى جحيم وكآبة وضيق وحزن، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل فرد ليقوم بوظائف فى الكون، وهى العبادة، وليس الزواج.

 وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الزواج يعتبر فقط من مقومات الحياة، قد تتوفر للشخص وقد لا تتوفر، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشباب والبنات لم يتزوجوا ويعشن حياتهن بكل سعادة.

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فتاه تنهى حياتها بسبب رفض أسرتها الزواج من أحد أقاربها

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المركز المصرى لتوثيق وترخيص عقود الزواج ورعاية الأسرة

 وأشار إلى أن قصة الفتاة لابد من زواجها أمر مرفوض فى الشرع الشريف، لأن الزواج هدفه الاستقرار، لافتا إلى أن كثير من البنات تزوجن الشخص غير المناسب وبالتالى تطلقن بعدها بفترة قصيرة.

 وأضاف أن زواج الفتاة لشخص غير مناسب بحجة الستر، قد يصل بالفتاة إلى كرهها فى دينها وحياتها وتصل إلى الانحراف الأخلاقى والدينى، لافتا إلى أن نتائج الاختيار السيئ صعبة للغاية وتدمر الفتاة، ولذا لا بد أن تجد الفتاة الشخص الذى ترضى دينه وخلقه.

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