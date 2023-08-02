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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم ع الزيرو في جميع دور العرض .. الليلة

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

جمهور السينما على موعد مع طرح فيلم ع الزيرو، اللية بجميع دور العرض السينمائي، بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، ويشاركهما بطولته مجموعة من الفنانين.

 

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن موعد طرح فيلمه الجديد “ع الزيرو”، بجميع دور العرض السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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جمهور السينما ينتظر فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان ونيللي كريم

ونشر محمد رمضان البوستر الترويجي لفيلم “ع الزيرو”، معلقًا:" فيلم ع الزيرو بإذن الله يوم 2 أغسطس بجميع دور العرض، ثقة في الله نجاح .. السينما تجمعنا ".

ع الزيرو

قصة فيلم ع الزيرو
 

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

 

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

مسلسل "جعفر العمدة":

 

شارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حققَّ صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذْ يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حيًّا أو أصابه مكروه.

 

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذْ إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

 

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023: 

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركه بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج: محمد سامى.

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