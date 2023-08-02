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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المولد يوجه رسالة لجمهور الشباب قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

سعد المولد
سعد المولد

أكد سعد المولد لاعب فريق نادي الشباب السعودي أن لاعبي الليوث يعرفون كرة القدم التونسية جيدًا، ويلعبون على تحقيق الفوز وحصد لقب البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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المولد: نعرف الكرة التونسية جيدًا والبطولة هدفنا

يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال سعد المولد لاعب فريق الشباب السعودي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الليوث ضد الاتحاد المنستيري: "نعرف كرة القدم التونسية والعربية جيدًا ونحترم فريق الاتحاد المنستيري وهو فريق صعب لكن هدفنا الفقز بالبطولة العربية".

أضاف سعد المولد لاعب الشباب: "أرحب بمارسيل كايزر المدير الفني الجديد وأتمنى له التوفيق معنا، جميعًا عازمون على بذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار والتأهل لربع نهائي البطولة العربية، وإسعاد الجماهير".

اختتم المولد: "أشكر جماهير الشباب على الدعم المستمر لنا، ونتمنى تواجدهم في مباراة المنستيري الحاسمة للتأهل".

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية.

 

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