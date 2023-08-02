موعد عرض فيلم الأسود العواجيز بنادي السينما الإفريقية

يعرض نادي السينما الإفريقية الفيلم التسجيلي الطويل الأسود العواجيز للمخرج إبراهيم عباس والذي شارك في الدورة العاشرة من المهرجان واستقباله الجمهور والنقاد بترحاب كبير.

موعد عرض فيلم الأسود العواجيز

ومن المقرر ان يتم عرض الفيلم يوم يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة والنصف بمقر نادي السينما الأفريقية.

يتناول الفيلم فنون غناء قديمة في طريقة للاندثار مع خلال اخر الشعراء والمغنين لهذه الفنون والفيلم تم تصويره في ثمان سنوات بين محافظات أسوان وقنا نادي السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية منذ عام ٢٠١٦.

وكان قد عرض نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر بدار الأوبرا بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية فيلم "هذه ليست جنازة هذه قيامة" من دولة ليسوتو، إخراج ليموهانج جريمايا، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أحسن فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته العاشرة.

نادي السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وباشراف مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني و بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب .