أغاني صيف 2023| زخم عربي بين الألبوم والـ"سينجلز"

وصلت الانتاجات الغنائية المصرية والعربية إلى موسمها الأكثر انتظارًا، رغم تواجد كل ماهو جديد لرموز الغناء العربي طوال العام، لكن للصيف طابع خاص في أجواء الطروحات الغنائية واهتمام المستمعون بها، خصوصًا مع العطلات الصيفية التي يغلب عليها طابع الشواطئ والتنزه والسهرات والحفلات.

زخم غنائي في صيف 2023 بين المصري والخليجي والتونسي:

اجتمع نجوم الغناء المصري بزخم إنتاجي ضخم مع بداية الموسم الصيفي لـ 2023، الأمر الذي جعل المنافسة شرسة بينهم، والمستفيد الأول هو المستمع الذي يتعرض لأنواع متعددة من الموسيقى والأصوات والموضوعات الغنائية المتنوعة.

عمرو دياب "والله أبدًا":

بدايةً من الهضبة عمرو دياب الذي فاجأ جمهوره بأغنية "والله أبدًا"، حيث تغنى بالفصحى من أشعار الأندلسي الشهير ابن زيدون، واستكمل كلماتها الشاعر عزيز الشافعي وأضاف لحنه إليها، وعادت عادل حقي موسيقيًا فيها، وسبقها إصدارات غنائية عدة منها: "تراك ياليل، خلص على قلبي، الحفلة، وغيرها".

محمد حماقي لمون نعناع:

جاء الفنان محمد حماقي بأغنيته "لمون نعناع"، والتي استحوذت على المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب خلال 10 أيام من طرحها، وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

تقول كلماتها: “هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدّن ليه في مالطا ياللا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”



أحمد سعد وروبي "ياليالي":

حقق ثنائية الفنان أحمد سعد والفنانة روبي "ياليالي" أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وسيطرت على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة خلال مايقرب من أسبوعين من طرحها.

تامر حسني “مش هتغير عشان حد”:

واصل الفنان تامر حسني في إصداراته الغنائية الجديدة، إذْ أصدر "مش هتغير عشان حد"، والتي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب".

حمزة نمرة ألبوم رايق:

عاد الفنان حمزة نمرة بألبوم "رايق"، الذي طرح من 3 أغاني تدريجيًا وهم "رايق، غروب، إسكندرية"، الذين انضموا فور طرحهم قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب.

رامي صبري “كعبك علي”:

جاء الفنان رامي صبري بأغنية "كعبك علي" والتي سجلت أكثر من 340 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

رامي جمال أغنية “يالا بينا”:

أما الفنان رامي جمال فقد طرح "يلا بينا"، والتي سجلت أكثر من 51 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

فضل شاكر بغيب بمزاجي:

أصدر الفنان فضل شاكر أغنية "بغيب بمزاجي"، والتي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

صابر الرباعي وأيمن الأعتر"جوة عينيك":

جاء الفنان صابر الرباعي بديو غنائي مع الفنان أيمن الأعتر بعنوان "جوه عينيك"، والذي سجل أكثر من 370 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

لطيفة “طب أهو”:

أصدرت الفنانة التونسية لطيفة "طب أهو"، والتي تخطت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

ساندي أغنية “الرعشة”:

جاءت الفنانة ساندي بكليب "الرعشة"، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب.

سامو زين "دي حبيبتي":

عاد الفنان ساموزين لجمهوره بأغنيته الرومانسية "دي حبيبتي"، التي سجلت أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

هيثم شاكر "حكايتنا كملت":

أما الفنان هيثم شاكر واصل سلسلة إصداراته الرومانسية خلال "حكايتنا كملت" التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

ومن ناحية الإصدارات الخليجية، عاد الفنان راشد الماجد بأغنيتي "تمر جرحي، هذا الكلام"، عبر يوتيوب.

وختامها بالديو الخليجي "الحب الأبدي" مع الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس، الذي سجل أكثر من مليون مشاهدة في يوم واحد.