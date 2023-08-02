الدقهلية تناقش أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بمصاعد المستشفيات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا للجنة صيانة المصاعد بالمستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، وممثلي شركات صيانة المصاعد بالدقهلية، واللجنة الفنية المختصة بمتابعة اعمال الصيانة الجاري تنفيذها للاسانسيرات بالمستشفيات علي مستوي المحافظة.

وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات والاجراءات باعمال صيانة المصاعد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية وفي مقدمتها التقرير الوارد من كلية الهندسة جامعة المنصورة بشأن متابعة وفحص اعمال التنفيذ للصيانة التي تمت ومازالت تتم حالياً بالاسانسيرات بمستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

واكد محافظ الدقهلية، على ضرورة مراجعة كافة الملاحظات الواردة بشأن تقييم اعمال الصيانة التي تمت للاسانسيرات بالمستشفيات علي يتم الانتهاء من تلافيها جميعا في موعد غايته يوم 10 أغسطس الجاري.

واستمع مختار، لممثلي الشركات العاملة في صيانة المصاعد وأكد علي سرعة الانتهاء من كافة الاعمال وتلافي كافة الملاحظات بتقرير كلية الهندسة.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الاسكان، بضرورة المتابعة لاعمال الصيانة حتي الانتهاء الأعمال المقرر تنفيذها وفقا للبروتوكول مع الشركات المنفذة.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وأن وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير ادارة الميكانيكا بمديرية الاسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوي العاملة والحماية المدنية وادارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور علي جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بنطاق المحافظة لفحصها علي الطبيعة والوقوف علي أعمال الصيانة الدورية لها ومدي كفائتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل وعرض تقرير بالمصاعد التي هي في حاجة الي صيانة فورية حرصا علي سلامة الجميع.



