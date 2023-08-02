شبانة: عمرو السيسي صداع في رأس الزمالك بسبب "النرفزة"

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام ، ان مجلس ادارة نادي الزمالك بدأ يشعر بحالة من الضيق بسبب لاعب الفريق الأبيض عمرو السيسي ، وذلك خلال بعض السلوكيات في مبارياته الأخيرة مع الفريق.

وقال شبانة " هذه الحالة التي يشعر بها رجال الزمالك تجاه اللاعب أتت بسبب سلوكه الغير منضبط و"نرفزته".

وتابع"اعتراضاته المتكررة تتسبب في العديد من الأزمات وسيكون هناك تحذير شديد للاعب داخل نادي الزمالك.

في سياق متصل يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام النصر السعودي مساء غدًا الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وألتقي الزمالك مع النصر في 3 مباريات، انتصر الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة واحدة.

المباراة الأولى بين الزمالك والنصر في عام 1998، في دورة الأهرام الدولية بالقاهرة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلاهما.

المباراة الثانية عام 2000، في البطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس، وانتصر الأبيض بهدف نظيف عبر نجمه حسام حسن.

المباراة الثالثة عام 2017، فاز الزمالك على النصر في دور المجموعات في البطولة العربية للأندية الأبطال، بانتصار بهدفين لهدف سجلهما حازم إمام والونش.