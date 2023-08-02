مالى تناشد بوركينا فاسو بالوقوف مع النيجر

أعرب المجلس الوطنى الانتقالى في مالي، عن استيائه من الموقف اللانساني وقرارات التي صدرت من قبل المجتمع الدولى وقف المساعدات ضد نيامي، وتحث بوركينا فاسو علي مساعدة النيجر.

أكد المجلس الوطنى الانتقالي في مالي، علي دعمه وتضامنه غير المشروط مع القرارات التي اتخذتها الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو وبلاده.

وحث المجلس، على العمل جنبًا إلى جنب مع السلطات النيجرية الجديدة، حتى يتغلب الشعب على هذه الأوقات الصعبة ويرافقهم في سعيهم من أجل السيادة والازدهار.



يأسف المجلس الوطني الانتقالي للاستنتاجات المذكورة في قرارات منظمة إيكواس، والتي تضر بسيادة النيجر ، معربًا عن استيائه الشديد من هذا الموقف اللإنساني للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الذي لا يأخذ في الاعتبار العواقب الوخيمة التي يمكن أن يسببها على الوضع الهش بالفعل للشعب الشقيق النيجر.



يشجع المجلس الوطني الانتقالي الحكومة الانتقالية لبوركينا فاسو، على تصميمهما المشترك على مواجهة تعسف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إدارة الأزمة في النيجر.



وطالب المجلس الوطنى الأنتقالى، من حكومة بوركينا فاسو، على العمر جنبًا إلي جنب مع السلطات النيجيرية الجديدة لمساعدة شعب النيجر، في التغلب على هذه المشكلات، الأوقات الصعبة ورافقهم في سعيهم من أجل السيادة والازدهار.

أخيرًا ، يدعو المجلس الوطني الانتقالي شعب بوركينا فاسو ومالي إلى الهدوء والبقاء دائمًا في حالة حشد خلف سلطاتهما الانتقالية.

طلب أومودو محمدو، رئيس وزراء النيجر، من المجتمع الدولى مساعدة بلاده على استعاده الديمقراطية.

وقال محمدو، إنه ينبغي النظر إلى النيجر على أنها دولة مهمة لتعزيز الديمقراطية في غرب إفريقيا، وحماية دول الجنوب "من انتشار الإرهاب".

وقال محمدو إن العقوبات ستكون "كارثة" على النيجر، موضحًا بأن دولة النيجر تعد رئيسية من حيث الأمن بالنسبة لبقية إفريقيا ولكن أيضًا لعالم أجمعه.

وحذر محمدو، من أن عدم الاستقرار الحالي في البلاد "قد يؤدي في النهاية إلى تطور انعدام الأمن المرتبط بالأرهابيين، مشيرًا إلى أنه إذا كانت القوات المسلحة منشغلة بقضايا أخرى غير أمن البلاد ، يمكنك أن تفهم أن هذا سيسمح للإرهابيين بالتقدم على الأرض".

وأضاف رئيس الوزراء إنه يريد أن يظل "متفائلا" بشأن إمكانية استعادة النيجر الديمقراطية وتجنب التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

واوضح أن ظل على اتصال بالرئيس محمد بازوم وأن الرئيس "رهينة بالتأكيد" لكنه "في حالة معنوية جيدة" و "مستعد للتعامل مع الوضع".

وقال محمدو إنه يعتقد أن قادة الانقلاب سوف يستجيبون لدعوة الإيكواس، لإعادة بازوم بدلاً من مواجهة تهديد التدخل العسكري ، لأنهم "وطنيون".