أنشطة روحية بكنيسة الشهيد مارجرجس غدًا

تستضيف كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوكس، غدًا الخميس، الأنشطة والفعاليات الروحية بمقرها بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

وعلى مدار ساعتيين يستهل فيها اللقاء برئاسة خورس الشمامسة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة.

احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات

يتزامن هذا اللقاء مع احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر.

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3 أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".

يحمل تاريخ تولي قداسة البابا شنودة الثالث الكثير من المحطات والأهداف الذي حرص على تحقيقها ولعل هدف “توحيد المسيحية” أحد أبرز المعالم لهذه المحطة فضلًا عن مواقفه الوطنية حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".