كشف برونو ميجيل، المدير الفني لفريق السد القطري، عن تشكيل فريقه لمباراة أهلي طرابلس بالبطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) على استاد نادي ضمك بخميس مشيط ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.



جاء تشكيل السد القطري أمام أهلي طرابلس في البطولة العربية على النحو التالي:



في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - مصعب خضر - خوخي بوعلام.

في خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - علي أسعد.

في خط الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - أكرم عفيف.



ويعتلي السد القطري صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلفه أهلي طرابلس الليبي في الوصافة بنقطتين، بينما يأتي الوداد في المركز الثالثة بنفس الرصيد، ويتذيل الهلال السعودي الترتيب بنقطة وحيدة.

