توجيهات سياسية لتخفيف الأعباء عن المزارعين  وتحسين ظروف معيشتهم

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وعضو هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام



ان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي يعد دعماً غير مسبوق لهذه الفئة التي عانت كثيراً خلال الفترات السابقة.



لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تهدف لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز مشاركتهم في الشان العام.



واضاف أن مجلس الشباب المصري برئاسةالدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يسعي بجهد كبير لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والتي تنص على ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع في الشأن العام والتي تتضمن بالتأكيد مشاركة الفلاحين والذين يمثل تعدادهم مايقرب من نصف تعداد مواطني مصر وذلك عن طريق إقامة حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة بكافة المحافظات الزراعيه بحضور اكبر عدد ممكن من قيادات تنظيمات الفلاحين وبمشاركة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات منظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات ونقابات وقطاعات الاستثمار المختلفة المهتمه بالشان الزراعي لتحفيز المزارعين للانخراط في الشان العام.

واشار عبدالرحمن إلى ان هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام والتي تمثل مجلس إدارة البرنامج تحت مظلة مجلس الشباب المصري تعكف حاليا لتشكيل المكاتب التنفيذية الإقليمية التابعة للبرنامج في كافة المحافظات وان هيئة المكتب سوف تلتقي بشكل دوري بالقيادات الزراعيه في اغلب المجالات لمناقشة أوضاع فلاحي مصر والتحديات والفرص الخاصة بهذا الملف في اطار الوصول الي رؤيه واضحه لتنمية القطاع الزراعي ووضع الخطوط العريضة لانعاش القطاع الزراعي ضمن رؤية الجمهورية الجديده التي يستحقها كل المصريين.



واكد عبدالرحمن أن هذا البرنامج سيكون له تأثير كبير في تحسين وضع فلاحين مصر بإعتبارهم من اولويات الدوله خلال الفتره الحالية. وان مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام في إطار استراتيجية مجلس الشباب المصري يسعى من خلال اللقاءات المستمره لتغيير النظره النمطية للقطاع الزراعي وللفلاح المصري بما يحقق الهدف المنشود وهو تنمية القطاع الزراعي وتحسين وضع الفلاح المصري بالمشاركة المباشره مع مؤسسات الدولة المختلفة وفي اطار مناخ داعم بما يخلق واقع جديد للتعاون بجديه لتحقيق المصلحه العامه، داعيا كل الراغبين من الفلاحين والمزارعين والمهتمين بالشان الزراعي للمشاركه في هذا الهدف النبيل .