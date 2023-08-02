وزير الداخلية النمساوي يعلن تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الجديدة في مطار فيينا

أعلن جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الجديدة في مطار فيينا الدولي"شويشات" اعتبارا من اليوم.

وقال وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات اليوم الاربعاء، إن سلامة جميع مرتادي المطار لها أولوية قصوى، ولذا تمت زيادة عدد الموظفين وتحديث المعدات التقنية على نطاق واسع.

وأشار إلى أن موسم الإجازات يعني ذروة النشاط في المطار ولا يمكن إدارته إلا بالتعاون الجيد مع جميع الشركاء، لافتا إلى أن التعاون مع السلطة التنفيذية ومراقبة الحدود في مطار فيينا يعمل بشكل ممتاز.

وأوضح أن إحصائيات الجريمة في المطار آخذة في الانخفاض منذ سنوات عديدة، معتبرا أن مطار فيينا هو أحد أكثر المطارات أمانًا في أوروبا.

وذكر الوزير أن المطار يشهد حركة ركاب يومية غالبًا ما تزيد عن ١٠٠ ألف مسافر، وبالتالي يحتاج متطلبات أمنية مشددة، موضحا أن التهديدات الدولية المختلفة فرضت مطالب متزايدة على ضباط الشرطة في السنوات الأخيرة.

ونوه وزير الداخلية بأن الحرب الروسية في أوكرانيا وتجمعات نشطاء المناخ، أدت إلى زيادة هذه التحديات بشكل أكبر وذلك بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات ومافيا التهريب التي زادت في السنوات الأخيرة.