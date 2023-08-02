الكشف عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مباراة مصر وإثيوبيا لطاقم تحكيم جابوني والتي من المقرر لها في شهر سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.



ويلتقي منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أسند "كاف" مباراة مصر وإثيوبيا للحكم الجابوني باتريك مبيامي ليدير اللقاء بين المنتخبين.



ويضم طاقم التحكيم الجابوني، كل من من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.



وكان منتخب مصر حسم تأهله بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، إلى كأس أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، خلفه غينيا وصيفا برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث مالاوي وإثيوبيا رابعا ويملك كل منهما 4 نقاط.

استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالفوز على غينيا، ثم الخسارة من إثيوبيا، قبل أن يعود ويهزم مالاوي مرتين ثم غينيا مرة.



ويلتقي منتخب مصر مع تونس وديا في القاهرة في التوقف الدولي المقبل بشهر سبتمبر.

