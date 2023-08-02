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الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

وسط إقبال والتفاف جماهيري كبير..

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر المنبر الثابت

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

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مجانًا.. استمرار مبادرة الأوقاف لشرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة

وأقيم البرنامج بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

 مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد البدور بالمساعيد، ومسجد الرحمن بالحسنة، ومسجد الرفاعي، ومسجد الفاروق ببئر الفاروق ببئر العبد، ومسجد النصر بالعريش.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد العمري، ومسجد يوسف حسين، ومسجد الشيخ علم الدين الرباط، ومسجد الرضوان، ومسجد الشيخ علي عبدالعزيز، ومسجد الشيخ مطاوع، ومسجد الرحمة، ومسجد الشيخ كردوس، ومسجد قراعة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد العظام، ومسجد التوفيق، ومسجد الفتح بالخلفاوي، ومسجد حمزة النعام، ومسجد بخيت.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد التقوى، ومسجد المجمع الإسلامي، ومسجد الزهور.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد العتيق، ومسجد الرشد، ومسجد الحصري.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الهواري، ومسجد نداء الإسلام.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.

 برنامج المنبر الثابت  

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد عبدالحي خليل، ومسجد الحنفي.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد النفيس، ومسجد الرحمن المطري، ومسجد القديم، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الخبيري، ومسجد النصر، ومسجد التقوى، ومسجد الأفلاقي، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الكبير، ومسجد الهداية، ومسجد الإيمان، ومسجد النجيلي، ومسجد سيدي عطية أبو الريش.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الإيمان، ومسجد سيدي قاسم، ومسجد المهدي، ومسجد أبو يوسف.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد الغفران، ومسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد البركتية، ومسجد أبو عامر، ومسجد النصر الكبير، ومسجد الخيري.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد التوبة، ومسجد سيد درويش، ومسجد الروضة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الوادي المقدس، ومسجد المصطفى ومسجد أبو صويرة، ومسجد الزهراء، ومسجد الفردوس، ومسجد الصحابة، ومسجد الرحمن، ومسجد التقوى، ومسجد المزينة، ومسجد أبو زنيمة، ومسجد الغريب.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الحق، والشهيد عبد المنعم رياض، ومسجد محمد سليمان الصعيدي، ومسجد أبو عقيل. 

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد الشيخ هاشم عبدالرحيم، ومسجد الشهيد محمود أحمد سليم، ومسجد البحري، ومسجد الإسكان.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد معوض حسن.

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