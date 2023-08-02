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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فرنسا تتأهل لدور الـ16 من المونديال بعد اكتساح بنما

منتخب فرنسا للسيدات
منتخب فرنسا للسيدات

تأهل منتخب فرنسا إلى دور ربع نهائي كأس العالم للسيدات، بعد فوزه الكاسح على بنما بسداسية مقابل ثلاث أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في الجولة الختامية من دور المجموعات من المونديال.

أحرزت مارتا كوكس الهدف الأول في الدقيقة الثانية لصالح بنما، قبل أن ترد فرنسا سريعا وتسجل الهدف الأول في الدقيقة 21 عبر لاكرار بعدها أحرزت دياني الثاني والثالث في الدقائق 28 و37، وقبل نهاية الشوط أحرز ليا لي كاريك رابع الأهداف.

في الشوط الثاني سجلت دياني هدف فرنسا الخامس عبر ركلة جزاء في الدقيقة 52، قبل أن تسجل يوميرا بينزون هدف تفليص الفارق لبنما في الدقيقة 64 عبر ركلة جزاء، قبل أن تضيف زميلتها جيديو الثالث الأهداف لبنما في الدقيقة 87.

قبل نهاية اللقاء سجلت فيتشو هدف الديوك الفرنسية السادس، لينتهي اللقاء بسداسية مقابل ثلاث لفرنسا.

رفع منتخب فرنسا الذي تأهل للدور المقبل رفقة جاميكا، رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما ودع منتخب بنما والبرازيل البطولة.
 

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