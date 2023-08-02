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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وسائل إعلام: إطلاق نار قرب حاجز إسرائيلي في غور الأردن

إطلاق نار في غور
إطلاق نار في غور الأردن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق نار بالقرب من حاجز إسرائيلي في غور الأردن، بالتزامن مع زيارة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وفقا لـ نبأ عاجل مذاع  عبر سكاي نيوز العربية. 

رئيس الإمارات يصل إلى العاصمة الأردنية عمان

واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار ماركا وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

 

علاقات أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية 

وترتبطُ المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات بعلاقات أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية أرسى دعائمها كلا من قيادتي البلدين وتتميز العلاقة بين الدولتين بثباتها وقِدمها.

 

وتعدّ الأردن من بينِ أوَائل الدول التي اعترفت بالاتحاد الإماراتي فور إعلانه، وتطوّرت العلاقات بين الدولتين فيما بعد حيثُ ارتبطَ الجانبان باتفاقيات ثنائية عزّزت من مسيرة التعاون المشترك في عددٍ منَ المجالات وعلى رأسها المجال السياسي، الثقافي، الاقتصادي، التعليمي، الصحي والإعلامي.

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