عاجل
جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة الوداد إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار بفلسطين الكشف عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات الزمالك مع الفرق السعودية قبل موقعة النصر

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي مساء غدا الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال.

استهل الزمالك مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، فيما تعادل النصر أمام الشباب سلبيا دون أهداف.

في الجولة الثانية، خسر الأبيض أمام الشباب بهدف نظيف، فيما انتصر النصر بنتيجة كبيرة برباعية مقابل هدف أمام الاتحاد المنستيري.
 

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق السعودية


قبل موقعة الغد بين الزمالك والنصر، واجه الأبيض الفرق السعودية في 13 مباراة في مختلف البطولات، استطاع تحقيق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في خمس لقاءات، والسقوط في مباراتين.

سجل الزمالك 16 هدفا في شباك الأندية السعودية، بينما تلقت شباكه 12 هدفا.

ويعد الهلال أكثر الأندية التي قابلت الزمالك برصيد 5 مباريات، وانتصر الأبيض في مباراتين، وتعادل في اثنين مثلهما، وسقط في مباراة واحدة.
 

مواد متعلقة

النصر السعودي لا يعرف طريق الفوز على الزمالك

نجم الكرة المصرية : مستقبل أوسوريو مع الزمالك مهدد بعد البطولة العربية

محافظ الطائف يزور بعثة الزمالك في السعودية

ميدو: لا يوجد لجنة فنية فى الزمالك وأتواصل مع أوسوريو بسبب " الصفقات"

معلق مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية
الجريدة الورقية