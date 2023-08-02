تاريخ مواجهات الزمالك مع الفرق السعودية قبل موقعة النصر

يستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي مساء غدا الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال.



استهل الزمالك مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، فيما تعادل النصر أمام الشباب سلبيا دون أهداف.



في الجولة الثانية، خسر الأبيض أمام الشباب بهدف نظيف، فيما انتصر النصر بنتيجة كبيرة برباعية مقابل هدف أمام الاتحاد المنستيري.



تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق السعودية



قبل موقعة الغد بين الزمالك والنصر، واجه الأبيض الفرق السعودية في 13 مباراة في مختلف البطولات، استطاع تحقيق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في خمس لقاءات، والسقوط في مباراتين.



سجل الزمالك 16 هدفا في شباك الأندية السعودية، بينما تلقت شباكه 12 هدفا.



ويعد الهلال أكثر الأندية التي قابلت الزمالك برصيد 5 مباريات، وانتصر الأبيض في مباراتين، وتعادل في اثنين مثلهما، وسقط في مباراة واحدة.

