الكشف على 1096 مريض في قافلة علاجية بقرية "جاليا الأولى" ببلقاس

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية في قرية "جاليا الأولى" بمركز بلقاس لمدة يومين ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1096 مريض، وضمت 8 عيادات منهم ( باطنة، 2 اطفال، جراحة، عظام ، اسنان، أنف وأذن، تنظيم أسرة )، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة .

الكشف المبكر

وتم خلال القافلة الكشف على 238 شخصا بالباطنة والأطفال 314 طفلا والجراحة 107 أشخاص ، بينما تم الكشف على 60 شخصا في عيادة الأنف والأذن والعظام 171 شخصا والنساء وتنظيم الأسرة 110 سيدة ، كما تم إجراء 280 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و 112 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 110 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قرار للعلاج على نفقة الدولة.

رفع المعاناة

من جانبه لفت وكيل الوزارة الدكتور شريف مكين إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 110 حالات استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة لرفع المعاناة عنهم .

يذكر أن المنشآت الصحية التابعة لا دارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة بالدقهلية استقبلت مؤخرا عدد 947059 مواطناً خلال شهر يوليو الماضي في وحدات ومراكز طب الأسرة .

خدمات التطعيمات

و أوضح الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان .

المرحلة الثانية

وأشار الطنبولي أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمنظومة العيادات المسائية والتي تتضمن 9 منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

الصحة العامة

ولفت إلى استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة والتي تضمن ( الامراض المزمنة ، الاعتلال الكلوي ، السمعيات ، كبار السن ، الغدة الدرقية ، قلبك أمانة ،حقك تنظمي ، المقبلين علي الزواج، فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الامراض الوراثية) .

الكشف على أحد المواطنين

توقيع الكشف على مريضة

إصدار التقارير الطبية