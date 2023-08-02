الإحصاء يطلق التقرير الإحصائي الثالث لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفاً، 169 غاية، و244 مؤشراً تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

ورصد التقرير الإحصائي الثالث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة. يظهر التقرير توافر 141 مؤشر من إجمالي 248 مؤشر.

أشار الجهاز إلى التقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤشرات وتضمنت

الهدف الأول: القضاء على الفقر

وتهدف الغاية (1-2) إلى تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، في عام 2019/2020 حققت مصر انخفاضاً في نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني بمعدل انخفاض بلغ 8.6% مقارنة بعام 2017/2018.

وتهدف الغاية (1-أ) إلى كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده، وفق هذه الغاية ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) عام 2020/2021 بمعدل ارتفاع بلغ 4% مقارنة بعام 2019/2020، مما يعكس جهود الدولة المصرية للحد من الفقر و توفير برامج الحماية الاجتماعية و التي كان من أبرزها "تكافل و كرامة".



الهدف الثاني: القضاء على الجوع



وتهدف الغاية (2-2) إلى إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل وكبار السن وذلك بحلول عام 2025، انخفض معدل التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة كبيرة ليسجل 12.8% عام 2021 بينما كان المعدل 21.4% عام 2014.

كما انخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن بالنسبة للطول لتسجل 3.1% عام 2021 بينما كانت هذه النسبة 8.4% عام 2014. وأيضاً انخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن بالنسبة للطول لتسجل 11.5% عام 2021 بينما كانت هذه النسبة 14.9% عام 2014.



الهدف الثالث: تمتع الجميع بأنماط عيش صحية



وتضمن الهدف الثالث: تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وتهدف الغاية (3-د) إلى تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية، وفي هذا الإطار ارتفعت نسبة القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية لتسجل 85.7% عام 2021، بينما كانت النسبة 82% عام 2018.

الهدف الرابع: ضمان الحصول على التعليم الجيد



وتضمن الهدف الرابع: ضمان الحصول على التعليم الجيد واستهدف الغاية (4-2) إلى كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام 2030 فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي، وفقاً لهذه الغاية بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة، والتعلم، والرفاهية النفسية، والاجتماعية نسبة 85.3% عام 2021.

والهدف الخامس: تحقيق المسـاواة بيـن الجنسيـن وتمكين كل النساء والفتيـات

وتهدف الغاية (5-ب) إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة، وفي هذا الإطار بلغت نسبة الأفراد (6 سنوات فأكثر) الذين لديهم هاتف محمول 95.7% عام 2020/2021، وبلغت النسبة للذكور 96.8%، بينما كانت للإناث 94.6%.

كما تهدف الغاية (5-5) إلى كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وفقاً لهذه الغاية ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب من 14.9% عام 2015 إلى 27.41 عام 2020، مما يعكس سعى مصر الدائم لتعزيز تمكين المرأة والمشاركة السياسية.

الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي



الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي و تهدف الغاية (6-5) إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات بحلول عام 2030، وقد بلغت النسبة المئوية لمكونات مؤشر الإدارة المتكاملة للمياه 56% في عام 2020.



وجاءت ثاني الفعاليات لاستشراف المستقبل من خلال إطلاق مختبرات المستقبل، ليناقش المختبر الأول (استشراف مستقبل انعكاسات تطبيق Chat-GPT)، والتي أتاحت مساحة للتجربة وإحياء الأفكار المبتكرة والابداعية؛ عبر ورش عمل تفاعلية بين مجموعات من المشاركين.

أما الفعالية الثالثة، فهي إطلاق مناظرات منتدى السياسات العامة، التي تهدف صقل مهارات الشباب النقدية والحوارية، واختتم التدريب التفاعلي بعقد مسابقة مناظرة ختامية مُحكمة بين الفرق المشاركة حول الموضوعات المطروحة، حيث تمت مناقشة أربع قضايا مهمة وهي (قانون الوصاية – الايجار القديم – تخفيض قيمة العملة – دعم الوقود)، بمشاركة أكثر من 10 جامعات ومؤسسات مختلفة.

أما الفعالية الرابعة، فقد ارتكزت على تقديم برامج تدريبية متخصصة في كتابة أوراق السياسات لعدة جهات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تقديم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للمشاركين في مبادرة "شباب من أجل التنمية" على كتابة أوراق السياسات وفهم بيئة صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة وكتابة ورقة سياسات قابلة للتنفيذ. وجاءت آخر الفعاليات من خلال إطلاق مجلة "بره الصندوق"، لتمثل مساحة فكرية متنوعة مبتكرة للشباب بقلم الشباب، وذلك لمناقشة أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية وأدبية.

ومن المخطط أن يستمر منتدى السياسات العامة في إطلاق المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهمية دوره كمركز فكر تابع لمجلس الوزراء في إشراك مختلف فئات المجتمع وخاصة المجتمع البحثي والشباب في صنع السياسات العامة.

