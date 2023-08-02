بَيْتُ الزُّكاةِ ينتهى من صرف إعانات زواج لـ800 فتاة يوليو الماضي

أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِي» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الانتهاء من صرف إعانة تيسير زواج لـ800 فتاة من اليتيمات غير القادرات بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو 2023م، وذلك في إطار مبادرة «فرحة» التي أطلقها البيت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2023م.

أوضح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِي» في بيان له اليوم الأربعاء 2 من أغسطس 2023، أنه تلقى طلبات المبادرة التي قدمت على الموقع الإلكتروني للبيت؛ لمساعدة الفتيات غير القادرات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية.

أضاف «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِي» أنه بعد تَسلُّم الأوراق وفحصها؛ للتأكد من استحقاق الحالات للمساعدات، بدأ البيت في صرف الإعانة عن طريق مكاتب البريد؛ حرصًا من بيت الزكاة والصدقات المصري على مشاركة هؤلاء الفتيات في تحمل أعباء الزواج أو من لم تستطع منهن تلقي تلك الخدمة من الهيئات أوالجهات المعنية والجمعيات الخيرية.

«بَيْتُ الزُّكاةِ» حريص على مشاركة أهالينا أفراحهم:



يحرص «بَيْتُ الزُّكاةِ» على مشاركة أهالينا أفراحهم، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، عن طريق بشراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.

أوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» عن طريق الموقع الإلكتروني:



أشار «بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي: صور البطاقات الشخصية للأب، والأم، وللعروس، بالإضافة إلى صور شهادات الميلاد للإخوة والأخوات، صورة وثيقة زواج حديثة للعروس لم يمض عليها أكثر من ٦ أشهر، صورة عقد الإيجار، (برنت تأمينات اجتماعية)، صورة إيصال مرافق /كهرباء أو غاز أو مياه.