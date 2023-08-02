أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء

تستعرض "بوابة الوفد" أسعار السمك في الأسواق التجارية وسوق العبور فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، 2 أغسطس 2023، إذ تباينت الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، وجاءت كالآتي:

أسعار السمك في الأسواق المصرية:

أسعار السمك

تراوح أسعار السمك البلطي "1"، ما بين 58 و62 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، سعر سمك البلطي "2"، ما بين 54 و56 جنيهًا، سعر سمك البلطي الأسواني ما بين 20 و60 جنيهًا، وسعر الفليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه، وسعر قشر بياض ما بين 85 و115 جنيهًا، وبياض أملس1 "بلدى" ما بين 60 و100 جنيه، وسعر وبياض أملس2 "مزارع" ما بين 30 و50 جنيهًا.

وسجل سعر الثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا " العبوة تكنا بلاستيك "، وسجلت أسعار السمك المكرونة سويسي ما بين 60 و110 جنيهات، وسعر المكرونة المجمد ما بين 30 و40 جنيهًا، والقراميط من 20 إلى 40 جنيهًا العبوة تكنا بلاستيك، والقرش من 30 و50 جنيهًا، وسمك موسى ما بين 90 و130 جنيهًا، والسبيط من 180 و300 جنيه.

كما بدأ سعر الكابوريا من 40 حتى 200 جنيه "العبوة تكنا بلاستيك"، وحقق سعر كيلو سمك المرجان "2" من 42 إلى 52 جنيهًا، وسعر المرجان المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، والبربون "2" ما بين 44 إلى 70 جنيهًا، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، وحقق سعر سمك الدنيس 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار السمك فى الأسواق المحلية:

أسعار السمك

وبلغت أسعار الجمبرى"2" مجمد من 100 إلى 250 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، والجمبرى"2" من 200 إلى 300 جنيه، وسعر سمك البورى "1" من 80 إلى 120 جنيهًا، وسعر سمك البورى "2" من 57 إلى 71 جنيهًا.

وسجل أسعار السمك المازليا من 30 إلى 50 جنيهًا "العبوة تكنا بلاستيك"، وسعر السمك شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وبلغ أسعار السمك الوقار من 80 إلى 120 جنيهًا، وسمك القاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وسعر السردين المجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، وسعر سمك الماكريل المجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.