مهرجان العلمين 2023| أمسية كلاسيكية لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم غدًا

في ليلة طربية من طراز خاص، يجتمع الفنان مدحت صالح مع الفنانة ريهام عبدالحكيم، في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023، والتي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

يقام الحفل غدًا الخميس 3 أغسطس، على أحد مسارح العلمين المجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية السمعية والبصرية.

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

مهرجان العلمين 2023

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ 26 من أغسطس المقبل.

تقام الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات



وعلى صعيد الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

تشهد مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها



تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين



تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.